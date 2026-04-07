◆パ・リーグソフトバンク６―８西武（７日・みずほペイペイ）ソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太（大商大）が９回に登板し、１イニングを３人で抑えた。開幕１軍をつかんだが、チームの１０試合目で待ちに待ったプロ初登板となった。豪快なフォームのサイドハンドは「いつでもいける準備はしていた。やっと出番が来たのはうれしかったです」と喜びを口にした。先頭の源田には「自然と力が入ってボールが浮いてしまいま