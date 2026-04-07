株式会社 明治は、ＡＩが発案した「きのこの山」と「たけのこの里」合体したひとくちサイズのチョコスナック「きたきたのこのこの山里」を、１４日より、全国のコンビニエンスストア、駅売店で発売する。容量は４８グラム、価格はオープンプライス。「きたきた―」は、「きのこの山」の“カリッ”としたクラッカーと「たけのこの里」の“サクッ”としたクッキーを砕き、これにミルク風味のチョコレートと小麦パフを加えてバー