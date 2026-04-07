県警は7日、高知市内の公園でリュックサックを置き引きし、犯行を取り押さえようとした警官をカッターナイフで切り付けたとして、事後強盗の疑いで50代の男を現行犯逮捕しました。事後強盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、高知市神田の自称アルバイト店員・廣原雅之容疑者（52）です。警察によりますと、廣原容疑者は7日午後2時40分頃、高知市内の公園で10代の男性が自転車のハンドルにかけていたリュックサックを盗みました