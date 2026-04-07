７日、上海虹橋空港に到着した鄭麗文氏。（上海＝新華社記者／邢広利）【新華社上海4月7日】中国国民党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席は7日、同党の訪問団を率いて上海虹橋空港に到着、大陸訪問を開始した。７日、上海虹橋空港に到着した鄭麗文氏（左）を出迎える中国共産党中央委員会台湾工作弁公室の宋濤（そう・とう）主任。（上海＝新華社記者／邢広利）