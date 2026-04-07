2024年2月の「ゴリラのひとつかみ」発売以降、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズのヒットを皮切りに日用雑貨「ゴリ推し企画」、リラックスアイテム「ゴリラリラックス」、美容家電「ゴリラのひとふき」とラインアップを展開し、シリーズ累計300万個と快進撃を続けるドウシシャのゴリラシリーズ。2026年4月に新製品「ゴリラの扇風機」を発売しました。ビッグサイズのハンディファン従来の同社製ハンディファンが直径7cmである