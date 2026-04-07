俳優の高島礼子（61）が6日、Instagramのストーリーズを更新。“ひとり飯”中の自撮りショットを披露し注目を集めている。【映像】高島礼子“水着姿の女子会”や無防備な自撮りショットこれまでにも「女子会in大磯」と紹介した神奈川県の温泉・スパ施設での水着動画や、「ひとり飯シリーズ。撮り方がうまくなってきた？ ような」とつづり、ラーメンや焼肉を前にほほえむ自撮りショットなど、プライベートの様子を投稿してきた