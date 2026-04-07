◇プロ野球パ・リーグ オリックスーロッテ(7日、京セラドーム)オリックス・廣岡大志選手が好守備を連発しています。まずは4回。先発マウンドにあがった郄島泰都投手が、この回の先頭に四球で出塁を許します。その後、2アウトまで追い込むも、ここで迎えた寺地隆成選手には5球目のストレートをとらえられました。打球はセンターの深い位置へ飛ぶも、一気にかけあがった廣岡選手がグラブの先でしっかりとキャッチ。これで3アウ