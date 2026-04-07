お笑いタレントの山田花子（51）が6日、ブログを更新。シミ取りレーザー後の姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】山田花子のシミ取り後の姿2010年にトランペット奏者の福島正紀と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、家族に作った手料理や自宅での様子など、プライベートショットも紹介してきた。6日は「シミ取りレーザー」と題したブログを投稿。「きょうはシミ取りに行ってきました！レーザ