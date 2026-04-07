西武８―６ソフトバンク（パ・リーグ＝７日）――西武が連敗を４で止めた。同点の五回、仲三のプロ初本塁打となる２ランなどで３点を勝ち越し。ソフトバンクは２失策が失点につながり、反撃も及ばなかった。◇楽天３―０日本ハム（パ・リーグ＝７日）――楽天が引き分けを挟んで４連勝。四回、黒川の２点二塁打で先制し、五回に中島の適時二塁打で加点。６投手の継投で零封した。日本ハムは連勝が４で止まった。◇オリックス