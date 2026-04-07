京都府南丹市で登校中に行方不明になった同市立園部小６年の安達結希（ゆき）君（１１）について府警は７日、自宅近くの山中を約６０人態勢で捜索したが有力な手がかりは見つからなかった。捜索は８日も続けるという。捜査関係者によると、７日の捜索現場は、学校から南西約９キロにある自宅北側の山中で、複数の別荘が点在している付近。本格的な自宅周辺の捜索は初めてで、山に続く複数の道に規制線が張られ、捜査車両や捜査