京都府南丹市の小学6年の男子児童が行方が分からなくなってから2週間あまり、警察は7日朝から自宅周辺の山の中を捜索しています。【写真で見る】学校そばの駐車場が最後 行方不明当日の服装「何か有力な情報をもとに」重点的に捜索か井上貴博キャスター:7日の捜索活動は午後5時前に終了し、規制線が解かれたということですが、樋口さんはどんなところにいますか。元京都府警 捜査一課長 樋口文和さん私はいま、規制線か