HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、アメリカ音楽シーンの頂点を極めた大物アーティストがサプライズで登場し、練習生たちを熱狂させた。【映像】スタジオに訪れた世界的大物スター（驚く練習生たちも）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカ