犬が喜ぶ「飼い主の行動」5選 1.目線を合わせて優しく声をかける 犬にとって、飼い主が自分を見てくれているという実感は、大きな安心感に直結します。立ったまま見下ろすのではなく、ときには腰を下ろして犬と同じ目線の高さになってみましょう。 そして、高いトーンで優しく名前を呼んだり、「いい子だね」と話しかけたりすることが大切です。犬は言葉の意味をすべて理解できなくても、声の響きや表情から「愛されて