機関砲だから有効なケースも多いイギリスの防衛企業であるBAEシステムズは2026年4月2日、スウェーデン国防資材庁から、防空システム「TRIDON Mk2（トリドンMk2）」に関する1億8000万ドルの契約を受注したと発表しました。【結構レトロな作り？】これが射撃するトリドンMk2です（画像）トリドンMk2は、トラックに40mm対空砲を搭載した防空システムで、現代戦におけるドローンや巡航ミサイルへの対抗手段として、従来の防空シス