「人に依存しすぎている犬」の特徴4選 1.どこへ行くにも後ろをついてくる 家の中で移動するたびに、まるで影のように愛犬がぴったり後ろをついてくることはありませんか。トイレやお風呂のドアの前でじっと待ち続けたり、少し席を立っただけで慌てて追いかけてきたりする場合、それは強い依存のサインかもしれません。 犬にとって大好きな飼い主と一緒にいたいと思うのは自然な本能ですが、一歩も離れられない状態は、自分ひ