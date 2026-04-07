＜毎日の気分を上げる新生活グッズ50＞食卓の主役は、おかずだけではありません。白米の粒立ち、甘み、炊きたての香り--そのひとつひとつに違いがあるだけで、朝の一膳も、夜ごはんも、そしてお弁当の時間まで、満足感はまるで変わってきます。毎日何気なく食べているごはんだからこそ、「おいしい」と感じる一口が、食卓全体の印象を底上げしてくれます。そんな小さな感動を、毎日届けてくれるのがいい炊飯器といえます。今回は、