7日の朝は少し空気が冷たく感じられました。 あす8日は、さらに気温が低くなりそうです。 最低気温が「7℃」と、3月中旬並みの予報です。 最高気温も20℃を下回って、18℃となっています。 朝晩は冷えますので、厚手のカーディガンやジャケットなどを羽織ると良さそうです。 そして来週の予報ですが、曇り空が続きそうです。 気温は16日(木)と18日(土)の最高気温が24℃と、夏日に迫る予報となっています。