4人組女性アイドルグループ・OMGのNARUANGOさんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。ネットと現実の比較ショットを公開し、話題となっています。【写真】女性アイドルのネットと現実の比較ショット「同じ人…？」NARUANGOさんは「ネットで見たアイドル」と「現場で見たアイドル」を2枚の写真で公開。1枚目が学生服を着たキュートな姿である一方、2枚目は顔に落書きされた衝撃的な姿となっています。同一人物とは思えません。こ