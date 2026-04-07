石川県の山野之義知事が、7日から県内全ての自治体を訪問する取り組みをスタートさせました。知事選では多くの市長、町長が前知事を推していただけに「関係再構築」への第一歩となります。初日は能登7自治体を訪問山野知事「トップが市町に足を運ぶのはとても大事なメッセージ、市の職員、町役場の職員、市民、町民に安心感を持ってもらえる。そこからいろんなことが始まっていく」山野知事は、7日から5日間かけて県内19全ての市と