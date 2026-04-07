4月8日（水）の近畿地方は、穏やかな晴れの天気。日中は日ざしが暖かいですが、朝の冷え込みに要注意です。 近畿地方は移動性の高気圧にしっかりと覆われるでしょう。前日はあちらこちらで雨も降りましたが、水曜は天気の崩れは全くなく、よく晴れる見込みです。入学式日和に恵まれるでしょう。朝の最低気温は、前日に比べ大幅に低くなり、内陸部では市街地でも5℃前後、京阪神は8℃前後まで下がるでしょう。遅霜による農作物