【イスタンブール、カイロ共同】イランのペゼシュキアン大統領は7日、国家防衛に命をささげる宣言をするよう市民に呼びかけた政府のキャンペーンに「1400万人超が応じた」とX（旧ツイッター）に投稿した。自らもイランのために犠牲になると訴えた。発電所攻撃を警告するトランプ米大統領への対抗を強調した。米イスラエルのイラン攻撃は7日も続いた。国営テレビなどによると、同日朝に首都テヘラン各地で空爆があり子ども3人を