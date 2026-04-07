２０２６年度予算は７日の参院本会議で、自民党、日本維新の会、日本保守党などの賛成多数で可決し成立した。与党は衆議院で?数の力?を発揮したが、少数与党の参議院では薄氷を踏んだ。採決に先立ち行われた参院予算委員会では賛否が同数となり、本会議では野党の日本保守党の賛成でギリギリ成立。投票総数２４５のうち賛成１２６票、反対１１９票だった。高市早苗首相は当初、２０２５年度内の成立を目指していたが、１月の