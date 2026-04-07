普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「脚光を浴びる」or「客光を浴びる」正しいのは？「脚」と「客」は紛らわしいですよね。いったい「脚光を浴びる」と「客光を浴びる」では、どちらが正しいでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスク