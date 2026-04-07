◆パ・リーグ楽天―日本ハム（７日・楽天モバイル）日本ハムの細野晴希投手が、５回を投げ７安打３失点（自責２）で降板。強風と守備の乱れもあり、不運なマウンドとなった。３回まで両軍無得点で迎えた４回、先頭の中島に右翼線二塁打を許すと、辰己に死球を与え無死一、二塁。ボイトの右飛で１死一、三塁とされると、細野がけん制で一塁走者を誘い出したが、挟殺プレーの中で清宮幸が失策。１死二、三塁から黒川に左翼線２