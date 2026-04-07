◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダスタジアム）巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が来日勝利を逃した。２度目の先発で、敵地マツダには初見参。その中で初被弾を含む２本の２ランを浴びて６回９１球で３安打５失点、２奪三振２四球。９番・投手の森下に四球を与えた直後に本塁打を許すなど、もったいない形での失点が響いた。降板後、「フォアボールが失点につながってしまい、