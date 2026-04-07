山梨・冨士河口湖町では、「昭和の日」の２９日（水・祝）、河口湖の南岸に位置する勝山地区で、９００年以上の歴史を誇る伝統行事「甲斐の勝山やぶさめ祭り」を開催する。甲斐源氏の祖である新羅三郎義光（源義光）が「後三年の役」（１０８３〜１０８７年）の戦勝を祝い、神社に奉納したことが始まりと伝えられており、以来、代々大切に継承されてきた伝統ある神事。富士山をバックに鎧直垂（よろいひたたれ）の伝統衣装に