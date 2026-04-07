今月4日、富山県内に吹き荒れた強風による被害が新たに判明です。県内の農業用ビニールハウス200棟以上で、ビニールが破れるなどの被害が出たことがKNBの取材でわかりました。森本記者がお伝えします。森本千瑛記者「3日前の強風の影響で破れてしまったビニールハウス。 中には一面小松菜が残ったままです」富山市大沢野地域の西塩野で、コマツナなどを栽培しているSORAMOTOです。長さおよそ30メートルの