◇プロ野球セ・リーグ阪神−ヤクルト(7日、甲子園球場)ヤクルトは3イニング連続の失策とミスが続いています。1点先制直後の4回、小川泰弘投手が2アウトから連打でピンチを招くと、二塁手の伊藤琉偉選手が内野ゴロをトンネル。同点に追いつかれます。1−1の5回は1アウト2塁から近本光司選手のレフト線へのフライをサンタナ選手が落球。直後には犠牲フライで勝ち越しを許すと、森下翔太選手の2ランなど、一挙4失点。2イニング連続