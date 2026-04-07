銃撃事件の現場付近を歩く警察官ら＝7日、トルコ・イスタンブール（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】トルコ最大都市イスタンブールのイスラエル総領事館が入る建物近くで7日、銃撃事件が起きた。当局者や地元メディアによると、警察との銃撃戦に発展し、容疑者3人のうち1人が死亡、2人が負傷した。警察官2人も軽傷を負った。当局がテロ事件とみて捜査している。容疑者はライフル銃を持ち、迷彩柄のリュックを背負ってい