２０２６年度予算の審議は、与党が多数を握る衆院で審議時間が大幅に短縮された。一方、参院では過半数を割る与党が野党の要求を受け入れ、審議時間を積み重ねるなど衆参両院の違いが鮮明となった。１月の衆院解散に伴い、予算審議は例年より約１か月遅れの２月下旬から始まった。審議は衆参それぞれ約１か月ずつ行うのが通例だが、与党は衆院で予算委員長の職権による日程決定などを繰り返し、１５日間に大幅短縮した。７０