◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月7日横浜）中日先発の2年目左腕・金丸夢斗投手（23）が今季初勝利を目指し、今季2戦目のマウンドに上がったが5回92球で9安打を浴び4失点。3点リードを許した場面で降板し、またも白星を逃した。DeNA戦（横浜）に先発。新人だった昨季は5試合で0勝4敗と分が悪い相手に加え、チームは開幕から3カード連続で負け越し。嫌な流れを断ち切るべく、力の限り腕を振った。初回は先頭の牧に二塁