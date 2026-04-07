福島県を訪問中の天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは7日、富岡町や大熊町、浪江町を訪問された。富岡町では満開の「夜の森桜並木」を沿道の町民に笑顔で応えながら視察し、震災と原発事故の記憶を伝える施設も見学された。大熊町では震災後に生まれた小学生や被災者と交流し、愛子さまも質問を重ねられた。ご一家は浪江町での日程を終え、同日夜に帰京される。「被災パトカー」など“震災遺産”を視察福島県を訪問中の天皇皇后両陛