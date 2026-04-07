モデルでグラビアアイドルの十味さんが、月刊少年チャンピオン（秋田書店）5月特大号で、表紙&巻頭グラビアに登場しました。【写真】瞳の吸引力が半端ない十味さん身長149cmというミニマム美ボディを持ちながら、「顔面最強美女」という呼び名も高い十味さん。同誌には4年ぶり、ソロでは初となる表紙＆巻頭グラビアです。純白ビキニ姿で、まん丸のバストと美谷間を見せつけるようなポーズで微笑むカットは必見です。今号はB4ポ