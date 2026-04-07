華やかな夜の街、港区に集う「港区女子」という言葉には、高級レストランやブランド品、そしてセレブな人脈といった、きらびやかなイメージがあります。しかし、その輝きの裏側に潜む「歪んでいく感覚」と「将来への不安」をリアルに描いた、うみの韻花さんの作品『口臭激ヤバおぢでもお金のために我慢する港区女子』がX（旧Twitter）に投稿されました。【漫画】4時間で2万円！ギャラ飲みがやめられず港区女子になった女子大生（全