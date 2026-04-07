高い評価を得ているコンパクトSUV三菱のタイ法人が、2026年3月25日から4月5日にかけて開催された第47回バンコク・インターナショナル・モーターショーで「エクスパンダークロス HEV」を出展しました。エクスパンダークロス HEVは、タイ市場の同セグメントにおいて常に販売台数No.1を維持しており、「J.D. Power 2025 タイ初期品質調査」では2回連続で「高品質な新車」No.1アワードを受賞するなど、高い評価を得ています。【画