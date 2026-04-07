小学校の入学式はまだ始まっていないところも多いなか、すでに来年のランドセル商戦がスタートしています。春休みやゴールデンウィークなどの長期休みに帰省した際に、祖父母に買ってもらう家庭が多いことなどが理由なんだそうです。 【写真を見る】早くも来年に向けランドセル商戦がスタート百貨店には約100種類が並ぶ売り場が開設12万円を超える商品も【岡山】 早くも来年に向けランドセル商戦