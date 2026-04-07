岡山市の創志学園高校のダンス部が国際大会で世界一に輝き、きょう（7日）学校で報告会が行われました。 【画像を見る】「Let’s go創志！ We are No1！」世界一に輝いたダンス部のメンバーたち 大会には世界6か国から参加 アメリカ・ダラスで開かれたダンスドリルの大会です。世界6か国から中高生が集まり、日本からは11校が参加した大規模な国際大会。国内で強豪校として知られる創志学園高校のダンス部は2回目の挑戦で