衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第24話お互いにとって【編集部コメント】おや？前回引き止めたい様子だったので、別居することに対してもっと頑ななのかと思いきや……義両親、案外すんなりと別居の提案を受け入れて