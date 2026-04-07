農機大手ヤンマーホールディングス（HD、大阪市）の子会社が、需要拡大が見込まれるデータセンター（DC）向け非常用発電システムの製造工場を北九州市に建設することを決め、7日に市と立地協定を締結した。2028年の操業開始を目指す。