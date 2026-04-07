高市首相は今年度予算の成立をうけて記者団の取材に応じ、ホルムズ海峡を経由しない形で原油の代替調達を進めた結果、「備蓄放出量を抑えながらも、年を越えて石油の供給を確保できるめどがついた」と明らかにしました。高市首相は、事実上封鎖されているホルムズ海峡を通らないルートで中東やアメリカからの原油の代替調達を進めた結果、「現時点で、4月に前年実績比で2割以上、5月には過半の代替調達にめどがついた」と明らかに