人気ブロガーで作家の、はあちゅうさん（40）が7日、自身のインスタグラムを更新。長男の小学校入学式を報告した。はあちゅうさんは「入学式の家族写真」とつづり、長男と、父親で2023年にセクシー男優を引退したタレントのしみけんとの3ショットを投稿。「6年後に同じ場所、同じポーズで撮れたらいいなぁ…。（やってくれるかなぁ…）」と続けた。はあちゅうさんは、18年7月にしみけんと事実婚の手続きをしたことを報告。