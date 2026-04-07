◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人(7日、マツダスタジアム)巨人は5点ビハインドの7回、4連打で2点を返しました。7回、1アウトから大城卓三選手と佐々木俊輔選手が連打でチャンスメーク。広島先発・森下暢仁投手から1アウト2、3塁のチャンスを作ります。ここで増田陸選手が初球を捉えレフトへタイムリー。続く中山礼都選手もレフトへ流し打ち、連続タイムリーで2点を返しました。この4連打で森下投手をマウンドから降ろします。なお