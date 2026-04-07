メディアアーティスト・落合陽一氏が7日、大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「null2」（ヌルヌル）に続く、2つのプロジェクトを発表した。2027年の横浜花博「GREEN×EXPO 2027」では、新作を公開するとした。【画像多数】横浜に常設の「null2n」、横浜花博の新作「null4」のイメージ第1弾として、今年、横浜みなとみらいランドマークタワー内に常設シアター「null2n」（ヌルヌルネクサス）をオープン、第2弾として2027年