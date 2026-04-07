お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）が7日、都内のテレビ東京で新経済番組「日経スペシャルアンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（8日スタート、水曜後11・06）の囲み取材会を行った。同番組は24年から6度放送された特番のレギュラー版。若林がMCを務め、社会問題や技術革新の最前線を多角的に掘り下げる。あす8日に始まる初回に向け、若林は「結構手応え感じますね。番組の自己紹介というか、名刺代わりになるよ