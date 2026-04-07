【パリ共同】フランス北部パドカレー県で7日朝、高速列車TGVと大型トラックが踏切で衝突し、運転士1人が死亡、10人超が負傷した。警察当局はトラック運転手の身柄を拘束した。トラックは軍用物資を輸送していた。フランスメディアが伝えた。事故は午前7時（日本時間午後2時）ごろ発生。TGVは乗客約240人で、北部ダンケルクからパリに向かう途中だった。負傷者の多くは軽傷だが、重傷者も複数いるもようだ。フランス国鉄による