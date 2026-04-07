７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８６円８９銭（０・１８％）高の４万７３２４円１２銭だった。３営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、３分の２にあたる２２２銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１５円８８銭（０・０３％）高の５万３４２９円５６銭だった。いずれも小幅な値動きとなった。中東情勢を巡って、トランプ米大統領が設定したイラン