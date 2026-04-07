「太閤賞競走・Ｇ１」（７日、住之江）住之江ボートで、８Ｒの発売中に競輪のトップレーサー、松浦悠士（３５）＝広島・９８期・Ｓ１＝がトークショーを開催した。ボートファンの松浦は、５日目の太閤賞で勝負に挑んでいたが「マイナス突入です」と舟券の手応えに苦笑い。この日に行われる準優勝戦に向け、「白井英治（山口）さんを応援します。中国地区で結構競輪も好きなので」と同じ中国地区の強豪にエールを送った。２