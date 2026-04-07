任期満了に伴う長島町長選挙が7日に告示され、現職の川添健さんが無投票で6期目の当選を果たしました。 長島町長選挙に立候補したのは、無所属で現職の川添健さんのみで、無投票で6期目の当選を果たしました。 川添さんは2006年、合併に伴う町長選で初当選。鹿児島県内の現職市町村長で最年長の82歳で、6期目は最長の任期となります。 川添さんは中学校の統合計画や、町北部の獅子島と伊唐島を橋で結ぶ「獅子島架橋」の推進など