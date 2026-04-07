鹿児島県北薩地域振興局が発注した港の工事の入札を巡る官製談合事件です。 設計金額を業者側に漏らしたとして官製談合防止法違反の罪で略式起訴されていた振興局の男性職員に対し、鹿児島簡易裁判所は罰金80万円の略式命令を出していたことが分かりました。 官製談合防止法違反の罪で略式命令を受けたのは、県北薩地域振興局に勤めていた60歳の男性職員です。 起訴状などによりますと、男性職員は2021年8月、長島町の港の工事