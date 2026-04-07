気象庁の予想天気図に「台風のたまご＝熱帯低気圧」 気象庁の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。 8日（火）～18日（土）の、を画像で掲載しています。日本の南に「台風のたまご＝熱帯低気圧」海面水温の高い海域を進む 気象庁の予想天気図に、日本の南に「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が現れ